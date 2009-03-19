На Україну йде циклон: погода погіршиться

20 березня по Україні через вплив активного циклону очікується погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній частині (крім Одещини), східних, Дніпропетровській та Полтавській областях пройде сильний мокрий сніг та дощ (вночі в Криму дуже сильні опади). Подекуди налипання мокрого снігу, посилення швидкості вітру 17-22 м/с, в Криму та Приазов`ї 25-30 м/с. На решті території часом опади, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 1-6° морозу, вдень в Україні 1-6° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині буде хмарно. Вночі очікуються невеликі, вдень помірні опади. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.