Тимошенко хоче посадити на газову трубу свою людину?

Директора ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Ярослава МАРЧУКА найближчим часом можуть звільнити з посади. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, яке хотіло залишитися неназваним.

За словами співрозмовника агентства, у разі звільнення Я.МАРЧУКА на цю посаду можуть призначити нинішнього депутата Київської облради Костянтина ЄФИМЕНКА( фракція БЮТ), який 2005 року був заступником директора ДК «Укртрансгаз».

Водночас у прес-центрі НАК «Нафтогаз України» кореспондентові УНІАН не спростували й не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що не “коментують такі чутки”. Як пояснив прес-секретар НАК “Нафтогаз” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, директор “Укртрансгаза” звільняється і призначається наказом голови правління НАК “Нафтогаз України” після рішення правління НАК. Водночас В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ зазначив, що голова правління “Нафтогазу” Олег ДУБИНА, як і раніше, на лікарняному і, відповідно, жодних засідань правління не було.

А прес-секретар ДК «Укртрансгаз» Інна КОВАЛЬ сказала, що «жодних офіційних документів у нас немає. Навіть більше, Я.МАРЧУК третій тиждень перебуває на лікарняному».

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» - є монополістом з перекачування газу з Росії в країни ЄС, транспортуючи 90% експорту російського газу.

ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Я.МАРЧУКА призначили директором ДК «Укртрансгаз» у серпні 2006 року.