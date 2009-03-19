У Києві розстріляли співробітника кіоску обміну валют

Вчора ввечері в Шевченківському районі м. Києва невідомі з вогнепальної зброї вбили співробітника кіоску обміну валют.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС у м. Києві, о 19.13 по лінії 102 зателефонував молодий чоловік, який повідомив, що біля його будинку на вул. Багговутівській чутно постріли.

Співробітники міліції, які виїхали за наданою їм адресою, знайшли біля одного з під’їздів будинку труп чоловіка, 1952 р.н. та 10 гільз калібру 7,62, 9-мм та гільзи від мисливської рушниці.

Попередньо встановлено, що загиблий підвозив до будинку жінку, яка є власником кількох кіосків з обміну валют. Коли вони вийшли з авто, на жінку напали троє невідомих у масках, намагаючись відібрати у нею сумку, в якій було 2 тис. дол.

Чоловік, який її супроводжував, вчинив опір, застосувавши при цьому пістолет, заряджений гумовими кулями. У відповідь нападники відкрили по ньому вогонь з вогнепальної зброї.

Як встановили медики швидкої допомоги, смерть людини настала внаслідок крововтрати від кульового поранення стегна.

Як зазначили в ЦГЗ, заволодівши грошима, нападники втекли на автомобілі «Фольксваген», який згодом було знайдено спаленим у Шевченківському районі.

На місце події виїжджало керівництво столичного главку.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).