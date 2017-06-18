Поліцейські затримали одного зі зловмисників, які напали на учасників Маршу рівності на Контрактовій площі

Столичні поліцейські затримали одного зі зловмисників, які напали на двох учасників Маршу рівності на Контрактовій площі через три години після закінчення акції.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, попередньо встановлено, що група невідомих підбігли до чоловіків, бризнули одному в обличчя газовим балончиком, а іншому завдали тілесних ушкоджень.

Одного зі зловмисників поліцейські затримали й доставили в Подільське управління поліції. Із ним спілкуються оперативники та слідчі. Затриманий – киянин, 1995 р.н. У нього вилучено балаклаву, ніж, газовий балончик і капу.

Потерпілим, 1980 та 1984 р.н., викликали «швидку», працівники якої надали їм медичну допомогу і доставили в лікарню.

Читайте такожЯскраві костюми і тисячі поліцейських: як пройшов ЛГБТ-марш у Києві (фоторепортаж)

Подія належним чином зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Спільників нападника розшукують.

Як повідомляв УНІАН, у Марші рівності сьогодні в центрі столиці брали участь, за даними поліції, близько 3 тис. осіб, захід відбувся без серйозних провокацій. Учасників маршу охороняли понад 5,5 тис. правоохоронців.

В ході брали участь не тільки представники ЛГБТКІ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.

Після незначних сутичок з поліцією було затримано 6 супротивників проведення маршу. Двоє поліцейських отримали легкі тілесні ушкодження.

Читайте такожПоліція затримала сімох противників Маршу рівності в Києві

Разом з тим представник оргкомітету Міжнародного форуму «КиївПрайд-2017» Руслана Панухник заявила про побиття активістів після закінчення Маршу рівності на Контрактовій площі та в районі станції метро «Петрівка».

Своєю чергою у київській поліції повідомляли, що біля станції метро "Площа Льва Толстого" зловмисники намагалися зірвати з чоловіка браслет із ЛГБТ-символікою. Виник конфлікт, втрутилася поліція. Постраждалих і затриманих немає.