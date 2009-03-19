Standard & Poor`s відкликало рейтинги Укрсоцбанку

У четвер, 19 березня рейтингова компанія Standard & Poor`s підтвердила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента українського АКБ "Укрсоцбанк" на рівні "ССС+/С". Прогноз — "Негативний". Про це йдеться в повідомленні агентства.

Услід за цим рейтинги були відкликані на прохання банку. В результаті рейтинги УСБ більш не є предметом моніторингу Standard & Poor`s.

З початку 2008року банк входить до складу міжнародної фінансової групи UniCredit Group. Операція придбання Укрсоцбанку тривала більше року і була остаточно завершена 23 січня 2008 року. На дату її закриття ціна покупки 94,2% загального випущеного капіталу банку становила 1,525 млрд євро, або приблизно 2,211 млрд дол. США.

Нагадаємо, в середу глава італійського UniCredit Алессандро Профумо повідомив, що банк цього року звільнить 2 000 співробітників в Центрально-Східній Європі. Вже відомо, що UniCredit зменшить кількість співробітників в Польщі, Туреччині, Росії і Румунії. Також банк звернувся за допомогою у розмірі 4 млрд євро до урядів Італії і Австрії.

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