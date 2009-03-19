У Запоріжжі п'ятьох людей вбили і спалили для самоствердження

У Запоріжжі двоє місцевих жителів заради самоствердження вбили і спалили 5 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького головного управління міліції, злочини двома раніше судимими за корисливі злочини і наркотики місцевими жителями здійснювалися з вересня 2008 р. по лютий 2009 р.

Жодних корисливих мотивів зловмисники не переслідували. Єдиною метою скоєння злочинів, за даними ЦГЗ, було самоствердження.

«Першою жертвою вбивці обрали 35-річного чоловіка і 50-річну жінку, які, не маючи постійного місця проживання, поселилися на території одного з садівничих кооперативів у Комунарському районі Запоріжжя. Зловмисники задушили нещасних, після чого спалили тіла в купі ганчір`я», - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що спалювання убитих стало своєрідним «фірмовим почерком» злочинців.

У листопаді, за даними ЦГЗ, вони зарізали і спалили, обклавши автомобільними шинами, чоловіка на станції Опитній, у січні – ще одного чоловіка, який пішов з дому після сварки з дружиною, а в лютому випадкового перехожого, який погодився розпити з ними пляшку.

На даний момент обидва затримані. Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.