Тимошенко: Україна підтримує переобрання Баррозу

Україна підтримує переобрання Жозе Мануеля БАРРОЗУ головою Європейської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

«Україна не є сьогодні членом Європейського Союзу, але Україна висловила підтримку панові БАРРОЗУ відносно виборів його на другий термін на пост президента Європейської комісії. І я хочу побажати йому успіхів на цих виборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Обрання нового керівника Єврокомісії відбудеться цього літа після виборів нового складу Європарламенту. Кандидат на посаду голови Європейської комісії призначається урядами країн-членів ЄС і затверджується Європейським парламентом.

Термін дії його повноважень – п`ять років.