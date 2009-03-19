США пережили рекордний сплеск народжуваності, пише Лента.ру з посиланням на The New York Times. Згідно з попередніми даними Національного центру медичної статистики, в 2007 році в країні на світ з`явилися близько 4317 тисяч немовлят, що перевищує рівень, досягнутий на піку "бебі-буму" в 1957 році.

На відміну від післявоєнного буму народжуваності, коли жінок в країні були значно менше, але вони народжували по три-чотири дитини, новий сплеск багато в чому відображає загальне зростання числа жінок репродуктивного віку. Зростання народжуваності спостерігається серед жінок різного віку, включаючи тих, кому за 30 і 40 років. Крім того, встановлено рекорд народжуваності серед незаміжніх жінок.

Фахівці зазначають тривожну тенденцію до збільшення пологів серед дівчат-підлітків. Якщо за період з 1991 по 2005 рік їх кількість неухильно знижувалася і знизилася на третину, то в два подальші роки знову спостерігалося зростання. "14 років зниження пологів серед підлітків були великим успіхом державної охорони здоров`я. Тепер, схоже, цей успіх сходить нанівець", - заявила Сара Браун (Sarah S. Brown), директор Національної кампанії із запобігання підлітковій і позаплановій вагітності.