Парламент вирішив підтримати національну кінематографію

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" (щодо державної підтримки виробництва національних фільмів).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосував 381 народний депутат з 430 зареєстрованих в сесійній залі.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" сприятиме залученню додаткових коштів у галузь кінематографії з метою суттєвого збільшення виробництва національних фільмів, створення умов для наповнення вітчизняного кінотелевідеоринку конкурентоспроможними національними фільмами.

Законопроектом уточнюється термін «національний фільм» та визначається порядок фінансового, господарського, податкового та митного регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.