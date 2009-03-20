Ринок суборенди офісів в Москві за час кризи набагато виріс

Ринок суборенди офісних приміщень класу А в Москві зріс з початку кризи на 40 відсотків. Про це РІА “Новости” повідомляє з посиланням на дані консалтингової компанії Astera Group.

За даними компанії, в докризовий період (до вересня 2008 року) частка пропозицій офісних приміщень класу А в суборенду в Москві становила 5-7 відсотків загального обсягу пропозицій у висококласних бізнес-центрах. У четвертому кварталі 2008 року цей показник становив уже 35 відсотків, а наприкінці першого кварталу 2009 року - 40-45 відсотків.

На думку керівника департаменту брокерських послуг консалтингової компанії Astera Group Наталії Давиденко, надалі кількість пропозицій із суборенди офісів у Москві тільки збільшуватиметься. "У першу чергу, це буде пов`язано з виходом ряду орендарів з укладених раніше договорів суборенди, а також з появою вакантних площ внаслідок перегляду компаніями-орендарями планів свого розвитку", - пояснила експерт.

Однією з основних тенденцій ринку офісів Москви аналітики називають падіння попиту на купівлю офісів, додає “Недвижимость.ру”. За даними компанії "МІЕЛЬ-комерційна нерухомість", нині 90 відсотків загального попиту на офісному ринку столиці становлять потенційні орендарі, на долю покупців припадає лише 10 відсотків. У докризовий період співвідношення оренди і продажу в цьому сегменті становило 65 до 35 відсотків.

Експерти також зазначають, що на сьогодні більшість офісних орендодавців знизили орендні ставки приблизно на 20-30 відсотків від "докризового" періоду.