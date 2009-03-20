Євросоюз запропонує подвоїти фінанси МВФ

Європейський Союз запропонує подвоїти фінанси Міжнародного валютного фонду для допомоги країнам, які найбільш постраждали від фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив пізно ввечері 19 березня на прес-конференції по завершенні першого дня засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої у ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

“Ми погодилися пропонувати збільшення коштів МВФ, можливо, навіть, зможемо досягнути подвоєння”, - сказав він.

За його словами, ця пропозиція стане однією з багатьох інших, з якими Євросоюз планує виступити на саміті “Великої двадцятки” у Лондоні 2 квітня.