Патрульні поліцейські Житомира провели заняття з дітьми-сиротами й дітьми учасників АТО (фото)

У Житомирі патрульні Житомира провели заняття з дітьми-сиротами й дітьми учасників антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.

Як зазначається у повідомленні, шкільні патрульні поліцейські спільно з фахівцем служби у справах дітей провели заняття, покликане запобігти конфліктам та правопорушенням серед школярів.

«Шкільні патрульні займаються профілактикою правопорушень у навчальних закладах, вони регулярно зустрічаються з дітьми під час навчального року та на канікулах, проводять з ними різноманітні зустрічі і бесіди»,- уточнили у поліції.

Захід відбувся 10 липня на базі одного з оздоровчих таборів, де відпочивають і оздоровлюються діти учасників АТО, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також обдаровані діти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей.

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«Такі лекції тут проходять вже не вперше. Всі вони базуються на новітніх принципах співпраці між аудиторією та лектором. Приклад: під час практичних занять дітям запропонували відчути себе офіцерами поліції, котрі повинні відреагувати на адміністративні правопорушення та ухвалити правильні рішення»,- розповіли у поліції..

Нагадаємо, програма «Школа і поліція» покликана налагодити діалог учнів з працівниками поліції. «Шкільні патрульні постійно обговорюють важливі правові проблеми. Ми маємо на меті запобігти проблемі, а не реагувати на інцидент, що вже стався»,-зазначають поліцейські.

Раніше у центрі Житомира запрацював "Лекторій просто неба".