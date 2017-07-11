СБУ відбила чергову спробу гібридної агресії Росії та зірвала плани російської спецслужби (відео)

СБУ заявили, що співробітники Служби попередили черговий епізод гібридної агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, правоохоронці зірвали плани іноземної спецслужби використати мережу з понад десяти інтернет-сайтів для поширення серед українців російської пропаганди та деструктивних матеріалів, що містять окремі заклики до скоєння злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів державної безпеки.

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"За отриманими даними, наприкінці 2014 року під час перебування громадянина України на заробітках у Росії у нього було викрадено паспорт на залізничному вокзалі Воронежа перед самим поверненням додому. Дану обставину вміло використали співробітники ворожої спецслужби. За викраденим у заробітчанина паспортом було зареєстрованого близько десяти інтернет-сайтів. Цей інформаційний ресурс країна-агресор почала використовувати як елемент гібридної війни для дестабілізації ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

СБУ заблокувала сайти, а громадянин України відмовився від роботи в РФ через загрозу провокацій російських спецслужб.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області прикордонники затримали українця, який працював на медіа-ресурси незаконних збройних формувань.

"У Харківській області в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон-2017" в 10 метрах від державного кордону прикордонники відділу "Дергачі" затримали громадянина 1983 року народження. Зупинили чоловіка в напрямку українського населеного пункту Грани і російського Червоний Хутір. Уродженець Донецької області намагався потрапити на територію Росії поза пункту пропуску", - повідомили в прес-службі.