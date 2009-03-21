У маєтку родини Раєвських буде історико-архітектурний заповідник

Кіровоградська обласна рада затвердила програму створення та розвитку історико-архітектурного заповідника родини Раєвських на 2009-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати сподіваються, що заповідник із природно-ландшафтним комплексом та сучасною туристичною інфраструктурою стане одним з основних джерел залучення інвестицій в економіку області.

Загальний обсяг коштів, які планується виділити на фінансування програми, становить 19,3 млн. грн.

Зокрема, цього року на створення заповідника з обласного бюджету та інших джерел буде спрямовано 370 тис. грн. Протягом 2010-1012 років заплановано отримати 6 млн. грн. з державного бюджету, 12,3 млн. грн. – від залучення інвестиційних ресурсів та благодійних внесків, 900 тис. грн. – виділити з обласного бюджету.

Як зазначається у програмі, створення історико-архітектурного заповідника передбачає комплексний благоустрій території, будівництво музею, ландшафтної архітектури, монументальних споруд та закладання ботанічного саду.

Заповідник створюється на історичній території (колишній маєток героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Раєвського, який помер тут 1829 р.), що нині належить до сіл Розумівка і Бовтишка Олександрівського району на Кіровоградщині. Зараз там розташована родинна усипальня і Хрестовоздвиженська церква.

Оскільки історико-культурна спадщина родини Раєвських має міжнародне значення, кіровоградська обласна влада планує залучити до її збереження державні та громадські структури України, Російської Федерації, Франції та Сербії.