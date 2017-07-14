У Маріуполі на комбінаті внаслідок обвалу перекриття загинуло троє працівників

У Маріуполі на металургійному комбінаті ім. Ілліча під час ремонту крівлі на висоті 22 м стався обвал перекриття, внаслідок чого троє працівників загинули.Про це повідомили УНІАН у прес-службі прес-службі прокуратури Донецької області.

На момент обвалу на висоті працювали п’ятеро працівників підрядної організації, всі вони впали вниз і їх накрило залізобетонним перекриттям. Двоє чоловіків (1968 та 1958 років народження) і жінка 1980 року народження загинули, ще двоє працівників госпіталізовані.

На підприємстві зараз працюють оперативники та рятувальники.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою") Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме прокуратура.