Луценко заявив, що прокуратура близька до розкриття справи про вбивство Вороненкова
Генпрокурор "не схильний об'єднувати" загибель Дениса Вороненкова і полковника Головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповала.
Прокуратура близька до розкриття справи про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Він зазначив, що "не схильний об'єднувати" загибель Дениса Вороненкова і полковника Головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповала.
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"Ми близькі до розкриття цієї справи (про вбивство Вороненкова, - ред.), і це зовсім інша лінія", – заявив генпрокурор.
Нагадаємо Луценко також повідомив, що в розслідуванні щодо загибелі журналіста Павла Шеремета серйозного прогресу поки не спостерігається.