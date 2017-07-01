Луценко заявив, що прокуратура близька до розкриття справи про вбивство Вороненкова

Прокуратура близька до розкриття справи про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що "не схильний об'єднувати" загибель Дениса Вороненкова і полковника Головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповала.

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"Ми близькі до розкриття цієї справи (про вбивство Вороненкова, - ред.), і це зовсім інша лінія", – заявив генпрокурор.

Нагадаємо Луценко також повідомив, що в розслідуванні щодо загибелі журналіста Павла Шеремета серйозного прогресу поки не спостерігається.