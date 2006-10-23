В Україні подорожчає горілка

Вітчизняні виробники алкоголю мають намір підвищити ціни на продукцію в зв`язку із зростанням цін на спирт.

Як повідомив кореспондентові УНІАН президент асоціації «Союз оптовиків і виробників алкоголю і тютюну - СОВАТ» В’ячеслав СОКЕРЧАК, виробники лікеро-горілчаних виробів переуклали договори на постачання спирту за вищими цінами.

Як повідомили агентству УНІАН виробники, переважна більшість підписала нові договори, проте категорично не згодні з тим, що доводиться працювати через посередника, а не безпосередньо із спиртозаводами.

«Ми підписали нові договори з «Київспирт». Проте не згодні з тим, що нам доводитися працювати з третьою особою», - повідомив УНІАН фінансовий директор ЛВЗ «Хортиця» Юрій СУХІНА, додавши, що спиртозаводи мають ліцензію на виробництво спирту, що, на його думку, передбачає і дозвіл на продаж.

Голова Ради директорів Групи компаній «Союз-Віктан» Андрій ОХЛОПКОВ повідомив, що компанія переуклала договори на постачання спирту і з 1 жовтня одержує спирт за новою ціною, яка на 15% вища. В зв`язку з підвищенням цін на спирт, компанія змушена буде підвищити відпускні ціни на свою продукцію, що «в результаті дасть підвищення в роздробі на 1-2 грн. за пляшку», - повідомив А.ОХЛОПКОВ.

У прес-службі компанії «Олімп» повідомили, що після підвищення цін на спирт компанія також буде вимушена підняти ціну на продукцію. «Але, видно, це відбудеться вже після Нового року», - зазначили в компанії. Аргументують це рішення тим, що на алкогольному ринку піднімати ціну до Нового року - безрозсудно, оскільки це пік продажів. «Якщо хтось в цей час підніме ціну, то, ймовірно, він втратить ті обсяги продажів, на які він розраховував, і в результаті прибуток перерозподілиться серед конкурентів. Тому піднімати ціну до нового року ми не будемо», - повідомили в компанії. При цьому наголошується, що фактично це означає, що компанія приймає рішення про зниження рентабельності виробництва на якийсь період часу і вимушена буде компенсувати це в новому році.

«Отже після Нового року ціни піднімуть усі виробники. Тому з січня-лютого 2007 року вітчизняному споживачеві слід чекати ринкових цін», - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, концерн «Укрспирт» 26 вересня звернувся з листом до керівників лікеро-горілчаних заводів з тим, щоб на 4-й квартал поточного року переукласти договори з об`єднанням «Київспирт» на отримання спирту в зв`язку із переглядом цін на нього.

СОВАТ звернулася в Антимонопольний комітет України з тим, щоб АМК розглянув дану ситуацію на предмет монопольного становища «Укрспирту».

Раніше АМК зобов`язав «Укрспирт» відкликати листи, якими держконцерн рекомендував своїм підприємствам реалізовувати спирт за новими, підвищеними, цінам.

Концерн «Укрспирт» створений згідно з постанвою Кабінету Міністрів України №701 від 29 червня 1996 р. «Про вдосконалення управління підприємствами спиртової і лікеро-горілчаної промисловості». В нього входять 8 обласних державних об`єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, 85 підприємства з державною формою власності і 23 асоційованих члена з різними формами власності (всі вітчизняні спиртові заводи, за винятком трьох).