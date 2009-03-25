У Івано-Франківську збираються викинути на вулицю... суд

Івано-Франківський окружний адміністративний суд вчора отримав лист-попередження від власника приміщень, які орендує суд, про дострокове припинення договору оренди та з вимогою у 10-денний строк звільнити вказані приміщення.

Про це повідомив голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду Петро ЧЕРЕПІЙ у офіційній заяві на адресу голови правління „Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” Едуарда БАГІРОВА, текст якої передано в УНІАН.

Зокрема, у зверненні йдеться, що з 3 квітня 2009 року Івано-Франківський окружний адміністративний суд буде вимушений припинити проведення судових засідань на невизначений строк.

У своїй заяві голова суду просить сприяти Е.БАГІРОВА виділенню приміщення у Івано-Франківську по вул. Василіанок, 48, для розміщення Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

П.ЧЕРЕПІЙ звертає увагу правозахисника на те, що суд не має власного приміщення і впродовж двох років орендує його у приватної комерційної структури в Івано-Франківську на вул. Шевченка, 47.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН правозахисник Е.БАГІРОВ підкреслив, що відсутність приміщень та робочих місць для суддів Івано-Франківського окружного адміністративного суду не лише посягає на незалежність суддів, гарантовану статтями 126, 129 Конституції України і статтями 3, 11 Закону України „Про статус суддів”, але й позбавляє суддів права на працю, гарантованого статтею 43 Конституції України.

«Вимушене припинення проведення Івано-Франківським окружним адміністративним судом судових засідань на невизначений строк порушує право громадян України на захист судом їх прав і свобод, гарантоване статтею 55 Конституції України», - додав Е.БАГІРОВ.

За даними П.ЧЕРЕПІЯ, на розгляді суддів Івано-Франківського окружного адміністративного суду знаходиться понад 7 тис. адміністративних справ за позовами громадян України - мешканців Івано-Франківської області.