Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, картками яких проблемних банків можна розрахуватися в торговій мережі.

БРР

Банк реконструкції і розвитку не випускав свої карти, а обслуговувався в банку «Надра». Тому, за словами співробітниці БРР, умови банку «Надра» поширюються і на їх фінустанову.

Родовід Банк

Картою банку можна розрахуватися за товари на суму 500 гривень на день, але не у всіх торгових мережах. За словами співробітниці колл-центру фінустанови, причина вибіркової роботи пластикових карт зараз з`ясовується, і до кінця тижня неполадки буде усунено. «Складно сказати, в яких магазинах картки працюють, а в яких ні. Ось недавно пройшов платіж в магазині «Сільпо», але не факт, що у вас там проблем не буде», — розповіла дівчина.

Укрпромбанк

Безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карт Укрпромбанку можна здійснювати в межах 5 тисяч гривень. За словами співробітника фінустанови, тип карти значення не має, а скарг на окремі магазини не поступало.

Трансбанк

У колл-центрі повідомили, що ніяких обмежень, окрім незнижуваного залишку в 50 гривень (MasterCard Maestro), за картками не існує. Правда, в головному офісі цю інформацію спростували, заявивши, що карти заблоковані до розпорядження тимчасового адміністратора.

Крім того, картки заблоковані в банках «Київ», Західінкомбанк, «Національний Кредит» і «БІГ Енергія».

«Надра»

"Дело" стверджує, що ліміти за розрахунками в магазинах і мережі Інтернет залежать від типу карти. Добовий ліміт по Visa Electron складає 50 гривень, Classic — 500 гривень, Gold і Platinum — 900 гривень на добу.

Крім того, відучора банк встановив нові ліміти на зняття коштів з карткових рахунків. Тепер для всіх власників карт ліміт складає 200 гривень. Правда, є виключення. Ті клієнти, які зареєстровані Державним центром зайнятості і одержують допомогу з безробіття на рахунок, відкритий у банку, можуть зняти до тисячі гривень на добу.

Натомість у самому банку "Надра" спростовують інформацію видання. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю і ЗМІ, сумарний добовий ліміт для всіх операцій дорівнює 1000 грн по всіх кредитних та дебетних картках:

- на які нараховується заробітна плата, пенсія, інші соціальні платежі;

- корпоративних платіжних картках;

- картках суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Для інших дебетних карток сумарний добовий ліміт на всі видаткові операції (в тому числі за кордоном) складає 100 грн (або еквівалент у валюті).