У Черновецького назвали нові тарифи на ЖКП - підвищення у 2,5 раза

Київська міська рада має намір скасувати мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідному проекті рішення «Про тарифи на житлово-комунальні послуги», який внесений до порядку денного сьогоднішнього засідання сесії.

Згідно з цим документом, депутати радитимуть міській держадміністрації привести тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві до економічно обгрнутованих витрат згідно з висновками Держінспекції з контролю за цінами та постанов Кабінету міністрів №560, 955, 959. Проектом передбачається, що до 30 березня цього року КМДА має затвердити графік введення нових тарифів.

«Ввести в дію нові тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві згідно затвердженого графіка», - говориться в одному з пунктів проекту рішення Київради.

У документі зазначається, що компенсації незахищеним верствам населення проводитимуться згідно з розпорядженням КМДА від 28 грудня 2006 року №1838 за рахунок бюджету міста.

Разом з цим у пояснювальній записці повідомляється про розмір нових тарифів.

«У випадку підвищення для населення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення, гарячої води, централізованого опалення до економічно обгрунтованого рівня їх розмір становитиме: на послуги з постачання холодної води – 2,54 грн. за 1 куб метр (при діючому 0,94 грн., тобто збільшено у 2,7 рази); на послуги з водовідведення холодної та гарячої води – 2,16 грн. за 1 куб. метр (при діючому 0,54 грн., тобто збільшено у 2,7 рази); на послуги з централізованого опалення – 3,14 грн. за 1 кв. метр опалювальної площі на місяць (при діючому 1,60 грн., тобто збільшено у 1,96 раз); на послуги з постачання гарячої води (з урахуванням стоків) – 18,78 грн. за 1 куб. метр (при чинному 7,38 грн., тобто більше у 2,54 рази».

Щодо тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, то по кожному будинку окремо з ними можна ознайомитися на веб-порталі КМДА, і рівень цих тарифів становить 1,10 грн. за 1 кв. метр загальної площі, виходячи з комфортності будинку, зазначається в пояснювальній записці.

Згідно з протоколом засідання робочої групи щодо тарифної політики від 27 лютого цього року, КМДА передбачається доручити підготувати план поетапного підвищення тарифів на ЖКП до економічно обгрунтованого рівня, а саме пропонується два варіанти:

1) ввести нові тарифи на окремі види послуг (перший етап – на воду та обслуговування житла до 1 квітня 2009 року, другий етап – на опалення та водопостачання гарячої води – після отримання відповідних висновків з Держінспекції з контролю за цінами протягом квітня-липня 2009 року;

2) поетапно перевести тарифи на всі ЖКП до економічно обгрунтованого рівня з підвищенням на першому етапі з 1 квітня до 50% між діючими тарифами та економічно обгрунтованими.