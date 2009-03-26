У Донецьку в річці виловили джип з тілом жінки

25 березня у Донецьку на пульт зв`язку МНС «101» надійшло повідомлення про те, що у Ворошиловському районі міста, на проспекті Миру, легковик «Jeep Grand Cherokee» з`їхав з дороги й опинився у річці Кальміус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рятувальниками було встановлено, що машина знаходиться в річці на відстані 4-5 метрів від берега. Через погану видимість у воді та сильну течію водолазами вона не одразу була знайдена, але за допомогою спецтехніки МНС авто витягли на берег. У салоні було тіло жінки, 1978 року народження. Триває слідство.