Потік з материкової України до окупованого Криму знижується – ДПСУ
За даними прикордонників, щороку потік транспортних засобів та громадян через адмінмежу знижується.
Потік громадян, які їдуть до окупованого Росією Криму з материкової частини України, поступово знижується.
Про це йдеться у статистиці, яку наводить Державна прикордонна служба України у Twitter.
"Щороку потік транспортних засобів та громадян через адмінмежу знижується" – йдеться у відеоролику із відповідною статистикою.
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Зокрема, згідно з представленою інформацією, з 2014 року потік транспортних засобів знизився на 63%: з 99 тисяч до 37 тисяч.
Кількість громадян, які перетнули пункти пропуску на адмінмежі із Кримом, з 2014 року знизилася на 41%: з 389 тисяч до 230 тисяч.
Пасажиротранспортний потік через адмінмежу з АР Крим.#прикордонники#кордон#новини#ДПСУpic.twitter.com/iBcW8mCrRY— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 24 липня 2017 р.