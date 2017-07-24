Потік з материкової України до окупованого Криму знижується – ДПСУ

Потік громадян, які їдуть до окупованого Росією Криму з материкової частини України, поступово знижується.

Про це йдеться у статистиці, яку наводить Державна прикордонна служба України у Twitter.

"Щороку потік транспортних засобів та громадян через адмінмежу знижується" – йдеться у відеоролику із відповідною статистикою.

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Зокрема, згідно з представленою інформацією, з 2014 року потік транспортних засобів знизився на 63%: з 99 тисяч до 37 тисяч.

Кількість громадян, які перетнули пункти пропуску на адмінмежі із Кримом, з 2014 року знизилася на 41%: з 389 тисяч до 230 тисяч.