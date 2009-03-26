Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про проведення весняних толок у 2009 році.

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Президент постановив провести в Україні протягом квітня 2009 року весняні толоки з озеленення та благоустрою.

Кабінету міністрів В.ЮЩЕНКО доручив:

- забезпечити організацію та проведення місцевими органами виконавчої влади весняних толок з озеленення та благоустрою;

- здійснити у межах смуг відведення автомобільних доріг державного значення, територіальних автомобільних доріг місцевого значення, смуг відведення залізниць заходів з озеленення, ліквідації стихійних звалищ сміття.

Рада міністрів Криму, місцеві державні адміністрації мають забезпечити за участю органів місцевого самоврядування проведення в населених пунктах із залученням громадськості, насамперед учнівської та студентської молоді, весняних толок з озеленення та благоустрою, в тому числі заходи щодо:

- приведення у належний естетичний та санітарний стан прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об`єктів масового перебування та відпочинку населення, облаштування нових дитячих та спортивних майданчиків, створення місць вигулу домашніх тварин (собак);

- упорядкування зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і чагарників;

- упорядкування кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів, місць почесних поховань;

- прибирання та впорядкування вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, зокрема зупинок міського транспорту, тротуарів, пішохідних переходів, створення велосипедних доріжок;

Голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають поінформувати Президента до 10 травня 2009 року про результати виконання цього указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.