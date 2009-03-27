Леонід Черновецький прийняв Посла Ватикану (фото)

Київський міський голова Леонід Черновецький прийняв Апостольського нунція (посла Ватикану) в Україні архієпископа Івана Юрковича, повідомляє Офіційний веб-портал.

Під час зустрічі Леонід Черновецький зазначив, що щороку витрачає значну частину власних коштів на благочинність, на підтримку різноманітних соціальних програм, і запропонував Апостольському Нунцію теж взяти участь у благодійних проектах Києва. Зокрема підтримати притулки для безпритульних і сиріт.

Під час зустрічі міський голова та Архієпископ обмінялися пам’ятними подарунками: Іван Юркович подарував Леоніду Черновецькому срібну медаль з нагоди 3-ї річниці понтифікації Папи Римського Бенедикта ХVI. Таку медаль, за словами нунція, Папа передає в особливих випадках на знак подяки.

Столичний мер, в свою чергу, віддячив Архієпископу книгою, у якій зібрано зображення найвидатніших православних ікон України Х-ХХ століть.

Фото УНІАН