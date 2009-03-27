В Україні стартував конкурс анекдотів про свободу слова і цензуру

З нагоди 1 квітня в Україні стартував конкурс анекдотів, присвячених цензурі та свободі слова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його ініціатор адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

"Єдиний позитив, який у нас зберігається після Помаранчевої революції, - це свобода слова. Але останнім часом Національна комісія з питань захисту суспільної моралі почала реально загрожувати свободі слова і творчості", - заявив О.ВЕРЕМІЄНКО.

На його думку, боротися із викликами і загрозами, які стоять перед свободою слова, треба "усіма доступними способами". "Українці завжди мали відмінне почуття гумору, а гумор - це найстрашніша зброя, тому ми і вирішили використати її проти цензури", - зазначив адвокат.

За його словами, анекдоти, які надсилаються на конкурс, мають бути авторськими і повинні стосуватися тематики змагання, зокрема, діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Анекдоти з мережі Інтернет, а також ті, що не відповідають темі конкурсу, до розгляду не братимуться. Критерій відповідності теми визначає жюрі, до складу якого входять письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь УЛЬЯНЕНКО, кінорежисер Мирослав СЛАБОШПИЦЬКИЙ, шеф-редактор інтернет-видання «Фраза» Віталій КУСТОВ та адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

Переможцю конкурсу автори обіцяють ящик шампанського. Передбачені також спеціальні призи за кращу карикатуру, малюнок, фотоколаж чи змонтоване відео.

Заявки приймаються до 12.00 30 березня 2009 року. Переможців оголосять 1 квітня.

Анекдоти можна надсилати на адресу oleg_probono @ hotmail.com або за допомогою SMS на номер 8-050-947-5564. Адреса офіційної сторінки конкурсу: community.livejournal.com/moral_monitor/45965.html.