На Волині жінка вбила двомісячне немовля своїх сусідів
13:28, 27 березня 2009Суспільство
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Триває розслідування причин трагедії
У Волинській області жінка вбила двомісячне немовля своїх сусідів.
Трагедія сталася 26 березня у селі Широка Горохівського району, повідомили сьогодні у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.
Як з’ясували судмедексперти, двомісячний хлопчик помер внаслідок завданих тілесних ушкоджень. Правоохоронці встановили, що вбивство скоїла 49-річна жителька села Широка, яка мешкає поряд з будинком, де сталося лихо.
Триває розслідування причин трагедії.
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