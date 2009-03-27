Курс долара на закриття міжбанку

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2670/8,3450, до 11:00 звузився спред 8,2800/8,3430, а до 12:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 8,2850/8,3200. До закриття ціни залишилися на середньоденних рівнях 8,2750/8,2900 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:30 Національний банк оголосив ціну відсікання за валютною парою USD/UAH (7,8000) на валютному аукціоні, що проводиться сьогодні.

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2455/0,2495, до 11:00 звузився спред 0,2450/0,2575, а до 12:00 виросли до рівнів 0,2465/0,2485. До закриття торгів котирування закріпилися на досягнутих значеннях - 0,2460/0,2480. На російському валютному ринку курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 33,6100 (+0,2350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3578/80, а до 15:00 скотилися до рівнів 1,3324/26. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2013/ 11,3130, до 11:00 ціни встановилися на значеннях 11,2189/11,3103, а до 12:00 зафіксувалися на рівні 11,2257/11, 2791. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH підвищилися до рівнів 11,2121/11,2384.