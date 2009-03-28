Нафтогаз не в захваті від брюссельської декларації?

Нині повне виокремлення ДК «Укртрансгаз» із структури НАК «Нафтогаз України» економічно недоцільне.

Так перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Ігор ДІДЕНКО прокоментував «Дзеркалу тижня» вимогу потенційних європейських інвесторів української газотранспортної системи виокремити в самостійну компанію дочірнє підприємство «Нафтогазу» - «Укртрансгаз».

«Як і більшість європейських нафтогазових холдингів, НАК «Нафтогаз України» є вертикально інтегрованою структурою, 100% акцій якої контролюється державою. За існуючих сьогодні в Україні економічних умов управління оператором транзиту і зберігання газу у складі НАК «Нафтогаз України» є найбільш ефективним і оптимальним варіантом», - відзначив він.

Окрім того, мільярдні кредити було видано "Нафтогазу" на умовах збереження цілісності компанії, додав Діденко.

І якщо ДК "Укртрансгаз" стане самостійним оператором ГТС, кредитори "Нафтогазу" отримають серйозний привід для занепокоєння і навіть, можливо, стимул терміново вимагати повернення всіх боргів.

"Одномоментно НАК буде складно повернути всі кредити. І що тоді? Застосування уже відомих Україні міжнародних санкцій: арешт майна за кордоном тощо", - наголосив Діденко.

У свою чергу, радник міністра палива й енергетики України Іван ВАРГА висловив думку, що Україні вигідно мати самостійного оператора ГТС.

На його думку, якби кошти, які заробляє «Укртранcгаз» вкладалися в розвиток, можна було б взагалі обійтися без будь-яких кредитів для модернізації об`єктів вітчизняної газотранспортної системи.

При цьому він нагадав, що «Газпром» також іде по шляху розподілу функцій, і в багатьох російських регіонах, зокрема в Санкт-Петербурзі, функції постачальника газу (транспортні) і функції продавця давно чітко розділено. Тоді як в Україні держава просто користується грішми, заробленими «Укртрансгазом», не піклуючись про технічний стан ГТС і її об`єктів.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» занепокоєний зобов`язанням України перед Європейським Союзом створити незалежного оператора з транзиту газу, взятим на себе Україною у спільній декларації з ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

Про це заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ. «Ми розуміємо, що Україна, можливо, не зможе повністю сплачувати за газ (у разі створення незалежного оператора з транзиту газу – УНІАН)», - сказав він.