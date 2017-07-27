На Житомирщині призначили шість нових керівників комунальних установ обласної ради

На Житомирщині призначили лишість нових керівників комунальних установ обласної ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, кадрові рішення щодо призначення керівників установ затвердили депутати обласної ради під час дванадцятої сесії сьогодні, 27 липня. До виконання обов’язків на 5 років приступлять шість нових керівників комунальних підприємств Житомирської обласної ради:

Олег Пасічник – на посаді начальника комунального підприємства «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації»,

Віктор Шатило – на посаді ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства»,

Сергій Руденко – на посаді директора комунального підприємства «Облархпроект»,

Василь Врублевський – на посаді директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича,

Олена Люблянська – на посаді директора комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва» , а також

Алла Лейчук – на посаді директора комунального закладу «Бердичівський педагогічний коледж».

Новопризначені очільники закладів, окрім навчальних, перемогли у відповідних конкурсах на заміщення вакантних посад.