На Житомирщині призначили шість нових керівників комунальних установ обласної ради
Новопризначені очільники закладів перемогли у відповідних конкурсах на заміщення вакантних посад.
На Житомирщині призначили лишість нових керівників комунальних установ обласної ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, кадрові рішення щодо призначення керівників установ затвердили депутати обласної ради під час дванадцятої сесії сьогодні, 27 липня. До виконання обов’язків на 5 років приступлять шість нових керівників комунальних підприємств Житомирської обласної ради:
Олег Пасічник – на посаді начальника комунального підприємства «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації»,
Віктор Шатило – на посаді ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства»,
Сергій Руденко – на посаді директора комунального підприємства «Облархпроект»,
Василь Врублевський – на посаді директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича,
Олена Люблянська – на посаді директора комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва» , а також
Алла Лейчук – на посаді директора комунального закладу «Бердичівський педагогічний коледж».
Новопризначені очільники закладів, окрім навчальних, перемогли у відповідних конкурсах на заміщення вакантних посад.