На Житомирщині триває капітальний ремонт ділянок автодороги "Васьковичі-Шепетівка"
21:50, 27 липня 2017Суспільство
3006 0
Наразі вже проведено вирубку дерев, роботи з поширення дорожнього полотна та штучних споруд. Тривають роботи з розробки ґрунту.
Результатом ремонту буде розширення дорожнього полотна з 7 до 9 метрів / Фото oda.zt.gov.ua
Роботи з капітального ремонту шляху регіонального значення Р-49 "Васьковичі-Шепетівка", що проходить територією не лише Житомирської, а й Хмельницької області, тривають.
Читайте такожНа Житомирщині цьогоріч планують відремонтувати майже 500 кілометрів доріг - ОДА
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані Служби автомобільних доріг у Житомирській області.
Наразі вже проведено вирубку дерев, роботи з поширення дорожнього полотна та штучних споруд. Тривають роботи з розробки ґрунту.
Результатом ремонту буде розширення дорожнього полотна з 7 до 9 метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter