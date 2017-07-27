На Житомирщині триває капітальний ремонт ділянок автодороги "Васьковичі-Шепетівка"

Роботи з капітального ремонту шляху регіонального значення Р-49 "Васьковичі-Шепетівка", що проходить територією не лише Житомирської, а й Хмельницької області, тривають.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Наразі вже проведено вирубку дерев, роботи з поширення дорожнього полотна та штучних споруд. Тривають роботи з розробки ґрунту.

Результатом ремонту буде розширення дорожнього полотна з 7 до 9 метрів.