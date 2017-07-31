Українку-блогера, звільнену з полона бойовиків, катували 4 дні - Геращенко

Звільнену з полону ОРДЛО Людмилу Сурженку, катували там 4 дні. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«За дорученням президента Людмила Сурженко, з якою зараз працюють лікарі і психологи Луганщини, з наступного тижня пройде обстеження у відомчій лікарні на вул. Верхній (йдеться про Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами- УНІАН) , де проходили реабілітацію інші звільнені», - написала Геращенко.

За її словами, «19 липня, коли представники ОРДЛО брехали на гуманітарній мінській групі, що не володіють інформацією про долю жінки з вадами слуху (листи з вимогою надати інформацію про її долю були надіслані українською стороною одразу після зникнення Людмили), її в цей час утримували в так званому «МГБ ЛНР», чотири дні катували, пальці затискалися пасатижами, вона кілька днів перебувала в кайданах, руки й досі занімілі».

Геращенко зазначає, що від Сурженко вимагали «надати код від мобільного телефону і зізнатися в «шпигунстві» і «диверсіях».

«Її катували 4 дні, а потім ще 2 тижні незаконно утримували, аби зійшли сліди побоїв і катувань. Звільнення відбулося завдяки допомозі міжнародної спільноти. Дипломати і ОБСЄ були поінформовані про зникнення людини з особливими потребами», - наголосила вона.

При цьому Геращенко підкреслила, що до українських заручників нікого не допускають, «аби приховати сліди катувань».

«Дуже потрібна допомога міжнародної спільноти і більш жорстка позиція світу для звільнення всіх цивільних і військових , незаконно утримуваних українців», - додала перший віце-спікер.

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Як повідомляв УНІАН, Людмилу Сурженко бойовики «ЛНР» затримали 13 липня на блокпосту під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ «Станиця Луганська».

Приводом для затримання нібито стало невиконання нею команд бойовиків (зазначена особа є інвалідом дитинства по слуху, користується слуховим апаратом, на якому на той час вийшли з ладу акумулятори).

За інформацією заступника голови Луганської ОДА Юрія Клименка, у подальшому «МДБ ЛНР» здійснювало на неї тиск, у тому числі фізичний (плоскогубцями пошкоджено палець на руці) з метою оприлюднення у подальшому відео із її «зізнаннями» у роботі на українські спецслужби.

29 липня бойовики відпустили її на волю, їй самостійно вдалось перетнути КПВВ «Станиця Луганська» у важкому психологічному стані, після чого їй було надано необхідну медичну допомогу.