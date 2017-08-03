"Збій системи і люди спортивної зовнішності": як українці не змогли потрапити на концерт Мериліна Менсона (відео)

Безліч людей, які купили квитки на столичний концерт Мериліна Менсона, не змогли на нього потрапити.

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Як передає Vgorode в Facebook з місця подій, скандал виник через те, що частини квитків в системі просто немає.

"Тут багато людей, у яких така проблема. Люди купували квитки на Karabas і на Concert.ua, але на вході їх повертають. Кому-то кажуть, що квиток підроблені, комусь - що за квитком вже пройшли", - йдеться в повідомленні.

Під концертним залом скупчилася більше сотні людей з такою проблемою. Лише після 21:00 організатори почали повільно пропускати людей, але частина гостей пішла, так і не дочекавшись концерту.

«Деякі люди відразу пожвавішали і почали пропонувати вирішити проблему з квитками за 100 гривень, нібито вони домовляться, щоб їх внесли в базу і пропустили на концерт. Коли кореспондент звернув увагу на цих людей, до нього підійшли хлопці спортивної статури з погрозами і наполегливими проханнями відійти і не заважати», зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, недавній концерт знаменитої групи Depeche Mode, який проходив у Києві, також пройшов зі скандалом через збій системи продажу квитків.