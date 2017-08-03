В Італії 6 годин допитували українського нардепа у справі нацгвардійця Марківа

У прокуратурі в м. Мілан сьогодні, 3 серпня, у справі затриманого за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера нацгвардійця Віталія Марківа допитали народного депутата України Андрія Антонищака. Про це Антонищак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Після шестигодинного допиту в прокуратурі Мілану у справі Марківа», - таке повідомлення нардеп розмістив в соцмережі близько години тому.

Раніше Антонищак наголосив, що їхні з народним депутатом Богданом Матківським покази спростовують надумані звинувачення щодо Марківа.

Як повідомляв УНІАН, допитати як свідків Антонищака та Матківського прокуратуру просила сторона захисту Марківа.

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ 24 травня 2014 року. У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.