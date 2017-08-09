Нардеп обурена "пекельною" поїздкою у потязі "Укрзалізниці": на верхніх полицях +50°, постіль смердить (фото)

Депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар залишилася незадоволеною сервісом в українському потязі Костянтинівка - Харків. Враженнями від поїздки вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

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"Змучені і "в милі". На верхніх полицях температура градусів 50, постіль запрана й відверто смердить. І в провідників якраз закінчилася вода. Від спраги хоч помирай", - йдеться у її повідомленні.

Нардеп розповіла, що половина пасажирів - військовослужбовці, які їдуть у відпустку із зони АТО.

Сюмар наголосила, що реформи в "Укрзалізниці" будуть тоді, коли вагони модернізують, постіль буде чистою, вода не буде проблемою і коли всі важливі напрямки будуть забезпечені якісними потягами.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян без попередження проїхався у плацкартному вагоні з Києва до Дніпра.