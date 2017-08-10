Amnesty International закликає російську владу звільнити кримського активіста Караметова

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає російську владу негайного звільнити 76-річного жителя Криму Сервера Караметова, затриманого за одиночний пікет, повідомляє Крим.Реалії.

Як заявила глава представництва Amnesty International в Україні Оксана Покальчук, затримання літнього громадянина зі слабким здоров’ям, який страждає на синдром Паркінсона і його арешт – новий «гротескний приклад» дій російської влади проти активістів з представників кримських татар.

За її словами, Караметова потрібно звільнити негайно і беззастережно.

Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

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Щодо Караметова склали два адміністративних протоколи. Один – за «порушення порядку проведення одиночних пікетів», другий – за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив Караметову 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. Так, у День пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адмінпротоколу.