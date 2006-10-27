ХТЗ уклав вигідний контракт

Харківський тракторний завод здійснив поставку у Монголію 20 колісних тракторів малої потужності ХТЗ-3510.

Як повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор ВАТ “ХТЗ” Андрій КОВАЛЬ, поставка техніки здійснена в рамках реалізації контракту, який завод підписав за результатами виграного тендеру. Цей тендер був проведений урядом Японії в ході його програми допомоги незаможним монгольським фермерам.

За словами А.КОВАЛЯ, згідно з контрактом, трактори ХТЗ-3510 поставлені в комплекті з навісним обладнанням, при чому як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

“Монголія є цікавим для нас ринком, і, попри велику конкуренцію з боку Китаю, ми не виключаємо зміцнення партнерських відносин з цією країною”, - сказав А.КОВАЛЬ, говорячи про можливість подальшої співпраці. Її основи, зазначив він, були закладені ще кілька десятиріч тому, коли ХТЗ поставляв у Монголію потужні колісні трактори Т-150.

Довідка УНІАН. ВАТ “ХТЗ” здійснює серійне виробництво колісних тракторів малої потужності ХТЗ-3510 для потреб фермерських господарств. Ці машини можуть використовуватися для механізації трудомістких робіт як на селі, так і в міських комунальних господарствах. Ці трактори екологічно безпечні, відповідають стандартам якості, мають поліпшені умови праці тракториста. Техніка проста в обслуговуванні і невибаглива до якості палива і масел.

З 1995 р. уряд Японії надає грант “Кеннеді Раунд” з метою безвідплатної допомоги країнам Азії для збільшення виробництва продовольства та підтримки аграрно-земельної реформи. В рамках цього гранту Харківський тракторний завод навесні 2006 р. виграв тендер на поставку тракторів для фермерів Монголії. Між ХТЗ та корпорацією “Марубені” (Токіо, Японія) був укладений контракт на поставку техніки. За умовами контракту техніка має бути передана Міністерству сільського господарства Монголії восени 2006 р.