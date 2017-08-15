Російська делегація надала листу Януковича статус офіційного документа Радбезу ООН - Сергеєв

Російська делегація надала листу колишнього президента України Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханнями застосувати армію на території України, статус офіційного документа Ради Безпеки ООН.

Про це сьогодні на засіданні Оболонського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді, заявив колишній представник України в ООН Юрій Сергеєв (2007-2015 рр.).

Читайте такожВ лютому 2014 року в Раді безпеки ООН знали, що в Криму здійснюється акт агресії - Сергеєв

За його словами, російська делегація в ООН надала листу Януковича до Путіна статус офіційного документа Радбезу, на відміну від звернення глави підконтрольного Кремлю Криму Сергія Аксьонова від 1 березня 2014 року до Путіна про «надання сприяння у забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим».

«Таким чином, хотів цього Віктор Федорович, чи ні, він підіграв російській стороні (в ООН - УНІАН)», - зазначив Сергеєв, оскільки «представники РФ наполягали, що звернення Януковича є зверненням чинного президента України».

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні суд у справі про держзраду Януковича досліджував першу частину доказів з боку звинувачення. Зокрема, були досліджені записи засідання Ради Федерації Росії, на яких Путіну було надано право застосувати армію на території України, а також засідання Ради Безпеки ООН від 1 березня 2014 року.

*** Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.