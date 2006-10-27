При отриманні хабаря арештований член комісії Київради з питань власності
19:46, 27 жовтня 2006Суспільство
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Депутат від Блоку Черновецького
У Києві кілька годин тому співробітники столичного управління боротьби з економічними злочинами при отриманні 1,5 тис. дол. хабара затримали депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького Ігоря ЛАВРОВА (1977 року народження).
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, зазначена особа є членом постійної комісії Київради з питань власності.
Від кого і за що київський депутат отримав хабар, співрозмовник агентства не уточнив.
Наразі затриманого доставлено до прокуратури Голосіївського району, яка вирішує питання про порушення кримінальної справи.
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