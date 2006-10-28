Депутат Київради спростовує своє затримання за отримання хабара

Депутат Київради від Блоку Леоніда Черновецького Ігор ЛАВРОВ заперечує факт свого затримання за отримання хабара, повідомляє “5 канал”.

Інформацію правоохоронців про те, що його спіймали на отриманні хабара у півтори тисячі доларів, він спростував. Каже, у міліції був, але лише супроводжував свого товариша, який давав пояснення щодо власного бізнесу. “Я не був ні затриманий, ні заарештований, ніяких кримінальних справ не порушувалось”, - сказав він.

Інформацію міліції депутат назвав спробою дискредитувати особисто мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його фракцію загалом.

"Я думаю, що ця акція була спланована безпосередньо проти Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і проти фракції Блоку Леоніда Черновецького, цілеспрямовано”, - зазначив І.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на поінформоване джерело у правоохоронних органах, учора співробітники столичного управління боротьби з економічними злочинами при отриманні 1,5 тис. дол. хабара затримали депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького Ігоря ЛАВРОВА (1977 року народження). І.ЛАВРОВ є членом постійної комісії Київради з питань власності.