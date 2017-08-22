Житель Житомирщини шукав старовинні речі, а знайшов рештки невідомого солдата. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, житель Житомирщини шукав старовинні речі, а знайшов рештки невідомого солдата.Скелет людини, військову амуніцію та частини зброї часів Другої світової війни виявив у Малинському районі місцевий житель. Знахідку передано пошуковцям для проведення процедури перепоховання.

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Надвечір 20 серпня до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя с. Лумлі про виявлення людських решток.

На місці події поліцейські з’ясували, що заявник досліджував околицю села у пошуках старовинних речей. На полі за сотню метрів від одного з будинків почав розкопувати ділянку і наткнувся на металеві іржаві речі, схожі до військової амуніції – каску, протигаз, частини гвинтівки, а потім - на скелет людини.

“За зовнішнім виглядом і за характерними ознаками знахідок стало зрозуміло, що усі вони часів Другої світової війни і належали загиблому солдату радянської армії”,- розповів УНІАН начальник Малинського ВП ГУНП Житомирщини Михайло Старовойт.

Відтак рештки невідомого бійця було передано пошуковцям для подальшої процедури перепоховання.