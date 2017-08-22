"Велике затемнення": як Леді Гага просила забрати її на іншу планету, а Мадонна відзначила прилив сил (фото)

13:48, 22 серпня 2017
Суспільство
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Фотографіями в спеціальних окулярах і враженнями від побаченого зірки поділилися в соцмережах.

Афіша

У понеділок, 21августа відбулося "Велике американське затемнення" Сонця. Унікальне астрологічне явище можна було спостерігати в США.

Цією можливістю насолодилися зірки на Землі: Мадонна, Шерон Стоун, Сара Джессіка Паркер, Кейт Хадсон та інші багаті і відомі з захопленням спостерігали за рідкісним процесом.

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Фото в спеціальних окулярах і враженнями від побаченого зірки поділилися в соцмережах.

Епатажна Леді Гага попросила "забрати" її "на вашу планету". Цей напис вона зробила на руках. Мадонна, у свою чергу, зазначила про розквіт енергії під час затемнення.

Total eclipse vibes

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Wowza! Watching the eclipse #Eclipse2017

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on

Moments before... #pathoftotality #totaleclipse

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on

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Новина в сюжеті: Сонячне затемнення 2017
Теги: #затемнення Сонця у США#Леді Гага Мадонна