Івченко: Україні для потреб населення не вистачить газу власного видобутку

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України», народний депутат України Олексій ІВЧЕНКО вважає, що нашій державі для потреб населення не вистачить газу власного видобутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Івано-Франківську місцевим журналістам.

О.ІВЧЕНКО бачить загрозу в тому, що компанії «Нафтогаз України» належать лише 20% газу, закачаного в газові сховища України. За його словами, однією з небезпек для України є те, «що в підземці газу НАК «Нафтогаз України» всього 20%, а 80% - це газ «РосУкрЕнерго», «Укргазенерго» та інших компаній». О.ІВЧЕНКО переконаний, що з часом «ті приватні компанії можуть сказати: «чому ми вам маємо продавати газ по 130 доларів за тис. кубометрів. Адже це наш газ у вашій підземці, який є нашою власністю. Ось вам - за послуги зберігання, а ми продамо газ по 250 доларів на експорт. Це велика небезпека для держави».

Він також висловився за збереження газотранспортної системи у власності України. «Ніяких концесій, ніяких консорціумів чи спільного управління газотранспортною системою України», - наголосив О.ІВЧЕНКО.

Екс-керівник “Нафтогазу України” також заявив, що з нового року українські підприємства отримуватимуть газ по 200 доларів США за тисячу кубометрів. За його словами, те, що українська сторона погодилась збільшити ціну на газ з 95 до 130 доларів і водночас погодилась не підвищувати транзитну ставку 1,6 долара (за 1000 м куб на 100 км відстані) протягом 5 років, позначиться на кінцевій ціні газу. На думку О.ІВЧЕНКА, це призведе до того, що Україна втрачатиме близько 2 млрд. доларів США щорічно. «Ті мільярди лягають тягарем на плечі українських підприємств і населення, адже з нового року підприємства будуть отримувати газ не по 130, а по 200 доларів, і щоб ні у кого не було ілюзій, - наголосив О.ІВЧЕНКО. - Тому що 130 доларів - це ціна на кордоні, плюс ПДВ, плюс транзитні послуги, а це 200 доларів на підприємства». (УНІАН: 24 жовтня 2006 ц.р. у Москві компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (Україна, Київ) підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки. Відповідно до підписаного доповнення, в 2007 році на адресу ЗАТ «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів. На сьогодні Україна купує газ у RosUkrEnergo AG по 95 доларів за тисячу кубометрів.).

Екс-керівник “Нафтогазу України” впевнений, що й населення відчує на собі цей тягар. Адже, за його словами, попри «заяви політиків, урядовців, популістів, газу власного видобутку для населення не вистачає. «Не вистачає для населення не мільярд чи два кубів, а не вистачає майже вдвічі, - зауважив О.ІВЧЕНКО. - Того газу, який добувають в Україні, вистачає виключно на газові плити. А для підігріву води і опалення осель – це газ імпортний. Тому із 55 млрд. кубів, які будуть закуплені в 2007 році, 17 млрд. кубів потрібно для населення через теплокомуненерго. І це, відповідно, відобразиться на тарифах за житлово-комунальні послуги».

Як повідомляв УНІАН, в постанові уряду №1729 передбачається, що перша категорія споживачів - населення - одержує газ, який видобувається в Україні, і він найдешевший. Всі інші – бюджетні організації, теплокомуненергетика і промисловість - друга категорія споживачів - забезпечуються імпортним газом.

Довідка УНІАН. Українські держкомпанії «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Чорноморнафтогаз» за рік видобувають 20 млрд. кубометрів газу.

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляв, що план видобутку українського газу на 2006 рік становить 20,6 млрд. кубометрів при потребі населення і житлово-комунальної сфери в 35,8 млрд.

Згідно з балансом газу на 2005 р., власний видобуток газу в Україні становив 20,2 млрд. куб. м, споживання - 33,2 млрд. куб. м (в т.ч. населення - 17,7 млрд. куб. м, бюджетні установи - 1,1 млрд. куб. м, теплокомуненерго - 14,4 млрд. куб. м).