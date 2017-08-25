Завтра на Житомирщині відкривається міжнародний фестиваль льону

Завтра, 26 серпня, на Житомирщині урочисто відкриють третій міжнародний фестиваль льону. Як повідомляє прес-служба Житомирської обласної держадміністрації, відкриття відбудеться об 11:00 у селі Стремигород Коростенського району

Відвідувачам представлять нетворкінг для аграріїв, ярмарок та сучасні розваги.

В рамках фестивалю пройде дискусійна панель, у якій візьме участь «Асоціація льонарства та коноплярства в Україні», Житомирська торгівельно-промислова палата, аграрії, представники влади та бізнесу.. На фестиваль прибудуть п'ять іноземних делегацій, аграрії, урядовці, підприємці.” Метою фестивалю є відродження льонарства в Україні”,- розповіла УНІАН головний організатор фестивалю Ірина Костюшко.

Читайте такожУ Житомирі пройшов Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу на Кубок голови Житомирської ОДА

За її словами, в рамках розважальної частини фестивалю заплановано три виходи кінно-трюкового перфомансу, захоплююче авіаційне видовище та ярмарок.

Також в рамках фестивалю виступлять відомі українські виконавці. Гімн України на урочистому відкритті гратиме військовий оркестр 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У програмі фестивалю також - нагородження льонарів, розгорнутий показ модного одягу з льону; етно-зона з майстер-класами; ярмарок продукції з льону, тощо.

“У цьому році ми вивели фестиваль на міжнародний рівень, близько 5 іноземних делегацій підтвердили свою присутність. Також цього року у нас - більш масштабна розважальна програма, а саме : в цьому році гостей очікує театралізована увертюра – сцена народження льону, кінно-трюкове шоу лицарів та джигитів княжої конюшні, розіграш сертифікатів, політ на повітряній кулі в небо, а також - небесний сюрприз наостанок – авіаційне видовище”,- розповіла кореспонденту УНІАН головний організатор фестивалю, депутат Житомирської обласної ради Ірина Костюшко.

За її словами, у цьому році у фестивалі беруть участь фольклорні колективи не тільки з Житомирської області, також виявили своє бажання взяти участь колективи інших областей, а саме з Львівської, Полтавської. «Дуже приємно, що до нас їде офіційна делегація Білорусії, вони виявили бажання привезти гурт баяністів. Хедлайнером заходу буде Арсен Мірзоян. Також підтвердили свою особисту присутність віце прем’єр-міністр Геннадій Григорович Зубко з дружиною, голова державної адміністрації Гундич Ігор Петрович, народні депутати та депутати місцевого самоврядування. Очікуємо ще відповіді від інших представників влади: від Міністерства управління агропромислового комплексу»,- зазначила Костюшко.

Як відомо, на Житомирщині відбувся фестиваль "Аристократична Україна".