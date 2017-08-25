"Нам п'ять років!": Мадонна показала танець з нагоди дня народження близнят, яких удочерила (відео)
18:41, 25 серпня 2017Суспільство
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Стелла і Естер народилися в африканській державі Малаві. Мадонна удочерила їх на початку 2017 року.
Мадонна з дітьми / Instagram
Дітям Мадонни Стелі і Естер виповнюється п'ять років. Про це співачка повідомила в Instagram.
"Це танець з нагоди дня народження. Нам п'ять років!" – написала вона.
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Стелла і Естер народилися в африканській державі Малаві. Мадонна удочерила їх на початку 2017 року.
У Мадонни є ще двоє прийомних дітей – Девід Банда і Мерсі Джеймс, а також рідні діти: син Рокко і дочку Лурдес.
Девіда Банду співачка усиновила в 2008 році, Мерсі Джеймс – в 2009 році.
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