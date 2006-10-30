У Дніпропетровську міліція затримала 90 осіб, які штурмували ринок

Співробітники Управління МВС у Дніпропетровській області затримали 90 осіб, які сьогодні зранку здійснили спробу захоплення Дніпропетровського центрального ринку «Озерка».

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ЦГЗ, близько 5-ї години ранку до ринку «Озерка» під’їхали на автобусі близько 150 чоловік, особи яких наразі не встановлені. Вони за допомогою вибухових пакетів, арматури та зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку та до його адміністративного приміщення. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» та внутрішні війська. На місці події було затримано 10 нападників. У ході сутички поранення отримали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут».

Протягом двох годин на прилеглих до ринку районах було затримано ще 80 нападників на ринок. У них вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії. Наразі в УМВС області створено спецкомісію для розслідування інциденту.