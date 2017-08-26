Більше 7 тисяч осіб взяли участь у Міжнародному фестивалі льону на Житомирщині

Більше 7 тисяч осіб взяли участь у III Міжнародному фестивалі льону на Житомирщині. Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль проходить у селі Стремигород Коростенського району.

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Участь у ньому від влади узяли: голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, його заступник Максим Вілівчук, керівники Коростенського району, Коростенський міський голова Володимир Москаленко, депутати Житомирської обласної ради, аграрії, підприємці, місцеві жителі. За даними організаторів фестивалю та правоохоронців, участь у заході взяли більше 7 тисяч осіб. Також на фестиваль прибули гості з-за кордону.

Після урочистого відкриття фестивалю пройшло нагородження льонарів, відбулися виступи акторів. Також в рамках розважальної частини фестивалю глядачам було продемонстровано три виходи кінно-трюкового перфомансу, авіаційне видовище. Протягом дня сьогодні на території фестивалю свої вироби демонстрували народні майстри, бажаючі купували мед, олію з льону, лляний одяг, прикраси. Окремі територіальні громади області - кожна у своїй палатці - демонстрували національні українські страви, скуштувати які міг кожен. На малій та великій сцені фестивалю виступали професійні та аматорські колективи.

Під час брифінгу голова Житомирської облради Володимир Ширма та головний організатор фестивалю — депутат облради Ірина Костюшко, яка також є керівником агрофірми " Зоря", розповіли журналістам, що фестиваль проходить успішно так, як його і було замислено. "Ви бачите, як багато людей прибуло на фестиваль, а це значить, що задум відродити льонарство в Україні підтримує все більше наших земляків",- сказала Костюшко.

У свою чергу, Ширма підкреслив, що на Житомирщині діє обласна програма підтримки льонарства і треба, щоб така програма буда і на державному рівні.

Під час панельної дискусії було обговорено ідею створення кластеру який буде спеціалізуватися на льонарстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині проходить третій Міжнародний фестиваль льону. Метою фестивалю є відродження льонарства в Україні. В рамках фестивалю виступають відомі українські виконавці, проходить розіграш сертифікатів, відбудеться політ на повітряній кулі.Участь у фестивалі беруть фольклорні колективи не тільки з Житомирської області, а й з інших областей.