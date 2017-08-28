Ветеран АТО підкорив Говерлу на одній нозі (відео)

Ветеран АТО Василь Мельник втратив ногу у 2015 році у боях під Докучаєвськом. Спочатку планував піднятись на протезі, але сил вистачило лише на півкілометра. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Василь Мельник має дві ноги: права – рідна, ліва - протез. Минуло два з половиною роки після поранення і от боєць вирішив підкорити Говерлу. Побратими примусили повірити в успіх.

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На схилі штучна нога перестала слухатися, почала муляти. Довелося відстібнути, а в руки взяти милиці. Допомогли у сходженні побратими, які колись витягли пораненого добровольця з поля бою.