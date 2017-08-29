До Львова доставили пораненого на навчаннях криворізького телеоператора, його стан залишається вкрай тяжким (відео)

До Львова увечері 28 серпня військовим літаком Ан-26 Vita доставили телеоператора В'ячеслава Вовка, пораненого у липні під час навчань з територіальної оборони у Кривому Розі.

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Як повідомив УНІАН співробітник Західного регіонального медіа-центру підполковник Вадим Бакай, переліт з Дніпра до Львова тривав близько трьох годин. Після приземлення Вовка та ще одного військовослужбовця, який отримав поранення у районі проведення АТО, реанімобілями доставили у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові для подальшого лікування.

Разом із Вовком до Львова прибула його дружина Інна, щоб постійно перебувати біля чоловіка.

«Коли забирали В’ячеслава Вовка з обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі, його стан залишався вкрай тяжким, - розповів начальник відділення медичного забезпечення аеромедичної евакуації Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону підполковник медичної служби Павло Горчук. - Він постійно підключений до апарату штучної вентиляції легень. Під час польоту наша бригада підтримувала його стан стабільним, шляхом корегування медикаментозного впливу. Пацієнт був у свідомості, у межах своїх можливостей спілкувався із персоналом».

Як зазначив Бакай, днями у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, за дорученням міністра оборони України Степана Полторака, військові лікарі з Вінниці, Львова та Одеси оглянули Вовка і після консиліуму прийняли рішення взятися за лікування В’ячеслава, запропонувавши для цього транспортувати його до Львова.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook Інна Вовк, у львівському госпіталі на її чоловіка чекає перша операція з видалення осколків з хребта. «Ми зі Славою продовжуємо збирати гроші на подальшу реабілітацію в Ізраїлі. Адже Львів - тільки початок нашого великого переможного шляху», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня у Кривому Розі під час проведення навчань з територіальної оборони вогнепальне поранення отримав 29-річний оператор порталу «Перший Криворізький».

Командно-штабні навчання проходили біля та у приміщенні Саксаганського райвиконкому міста. За їхнім перебігом спостерігали запрошені представники засобів масової інформації.

Під час виконання постановочного епізоду оператор виявив бажання випробувати себе у ролі статиста. Нещасний випадок трапився безпосередньо у приміщенні, на першому поверсі будівлі. Потерпілий з вогнепальним пораненням шиї був госпіталізований. Йому зроблено дві операції. Його стан залишається тяжким.