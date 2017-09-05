На Хмельниччині припинили незаконні трансляції телеканалів, в тому числі російських

На Хмельниччині співробітники кіберполіції зупинили ретрансляцію телеканалів супутникового телебачення за технологією кардшарингу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті кіберполіції.

Повідомляється, що кіберполіцейськими було отримано інформацію від правовласників про те, що невстановлені особи незаконно втручаються в роботу їх телекомунікаційних мереж та як наслідок здійснюють трансляцію та ретрансляцію об’єктів авторського права, без відповідної згоди власників авторських прав. Зловмисники також ретранслювали російські канали, трансляція яких заборонена на території України Національною радою з питань радіомовлення та телебачення.

Свою «підприємницьку діяльність» підприємці здійснювали без жодної ліцензії провайдера програмної послуги, жодних угод з правовласниками. В ході розслідування встановлено двох мешканців міста Хмельницького, під час проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання, роботи та автомобілях зловмисників поліцейськими виявлено та вилучено п’ять одиниць комп’ютерної техніки та електронні носії інформації, безпосередньо з яких здійснювалося розповсюдження протиправного контенту, мобільні телефони, чорнові записи клієнтської бази вже підключених абонентів, списки встановлюваних телеканалів та більше двох сотень ресиверів для прийому супутникового телебачення.

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«На даний час відомо про близько 200 клієнтів, яким горе бізнесмени налаштовували незаконну трансляцію програм телепередач. На даний час встановлюється сума завданих правовласникам збитків, проводиться ряд експертиз, за результатами яких фігурантам буде повідомлено про підозру за вчинення злочинів у сфері авторського права та суміжних прав, а також незаконного втручання в роботу систем та комп'ютерних мереж», – повідомили в кіберполіції.

Довідка. Шаринг (від англ. Shaering – поділ) – це технологія і комплекс дій, що дозволяють отримати або надавати несанкціонований доступ до платних телеканалів. В основі цієї технології лежить отримання або виділення валідних ключів, адресно призначених для оплаченого доступу абонента, і подальше їхнє поширення по спеціальних протоколах в мережі Інтернет на комерційних засадах серед кола «передплатників» послуг контрафактного сервісу, за ціною в кілька разів меншою вартості легальної підписки.