У Житомирі підписано угоду про стратегічне співробітництво з китайським містом Шанглу

Сьогодні, 7 вересня, у Житомирській міській раді урочисто підписано угоду про стратегічне співробітництво між містом Шанглу (Китай) та Житомиром.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, угода передбачає співпрацю у сферах культури, релігії, телерадіомовлення, телебачення, преси та видання.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин подякував представникам міста Шанглу за співпрацю та налагодження побратимських стосунків між містами.

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«Впродовж останніх двох років Житомир активно співпрацює з містами Китаю. Культура і економічне становище Китаю викликає повагу. Нам є чому у вас вчитися. Місто Шанглу - дуже далеко від Житомира. Однак я переконаний, що ми співпрацюватимемо під гаслом : «Один пояс — один світ», - сказав Сухомлин.

Під час підписання угоди заступник генерального секретаря Народного уряду міста Шанглу пан Сонг, у свою чергу, повідомив, що культурний обмін - це тільки початок співпраці між містами.

«Вірю, що між нашими містами буде вічна дружба. Ми з нетерпінням чекатимемо представників Житомира у нашому місті», - наголосив пан Сонг.